Kayseri\'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde akrabasını bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı.

Mithatpaşa Mahallesi Beyli Sokak'taki bir işletmede, M.S. ile akrabası Ü.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S. bıçakla Ü.T'yi yaraladı.

Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.