Kayseri'de Büyükkılıç, AK Parti heyetiyle kentin ihtiyaçlarını istişare etti - Son Dakika
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Kayseri'de Büyükkılıç, AK Parti heyetiyle kentin ihtiyaçlarını istişare etti

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Kayseri\'de Büyükkılıç, AK Parti heyetiyle kentin ihtiyaçlarını istişare etti
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında kente gelen AK Parti heyetini kabul etti. Görüşmede kentin ihtiyaçları ve ülke gündemi istişare edildi; Büyükkılıç, istişarelerin ortak hedeflere katkı sunacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Kayseri'ye gelen AK Parti heyetini kabul etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç'ın makanımda gerçekleşen ziyarete, AK Parti milletvekilleri Büşra Paker, Mustafa Köse, Mehmet Şahin, Mustafa Kaplan ve Rukiye Toy, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri Abdurrahman Akyüz ve Funda Akyol ile AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan katıldı.

Kentin gelişimi ve Türkiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, şehrin ihtiyaçları, yürütülen çalışmalar ve ülke gündemine dair istişarelerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri ve Türkiye adına gerçekleştirilen istişarelerin ortak hedeflere katkı sunacağını belirtti.

Verimli ve katkı sağlayan bir görüşme olduğunu kaydeden Büyükkılıç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda birlik ve dayanışma içerisinde çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA
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