Kayseri'de çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kayseri'de çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti

Kayseri\'de çıkan yangında tek başına kalan kişi hayatını kaybetti

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan 2 katlı evde çıkan yangında, itfaiye ekipleri gelmeden yangın kendiliğinden söndü. Ancak evde tek başına kalan 56 yaşındaki T.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangının neden çıktığı ise araştırılıyor.

10.02.2024 17:23
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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangında tek başına kalan kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Bağpınar Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir evde yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri gelmeden yangının kendiliğinden söndüğü evde tek başına kalan 56 yaşındaki T.T'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

T.T'nin cesedi, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evin bir odasında eşyaların zarar gördüğü yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Kaynak: AA

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