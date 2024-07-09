Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Kayseri'de E.Ö. idaresindeki hafif ticari araç ile A.K'nin kullandığı cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

09.07.2024 16:21
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Kayseri'de ciple hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.Ö. idaresindeki 38 EA 357 plakalı hafif ticari araç, Kocasinan ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda, A.K'nin kullandığı 06 DLN 869 plakalı cip ile çarpıştı.

Savrulan araçların çarptığı park halindeki bir cipte de hasar oluşan kazada sürücü E.Ö. ile yanındaki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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