Kayseri'de çocuğu kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de çocuğu kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Kayseri\'de çocuğu kasten öldürme suçundan hükümlü yakalandı

Kayseri'de çocuğu kasten öldürme suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K., polis tarafından yakalandı. Kocasinan ilçesindeki adreste düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü gözaltına alındı ve cezaevine teslim edildi.

22.05.2024 11:27
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Kayseri'de "çocuğu kasten öldürme" suçundan 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "çocuğu kasten öldürme" ve "basit yaralama" suçlarından 12 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K'nin (33) saklandığı adresi tespit etti.

Kocasinan ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA

Kocasinan, Operasyon, Kayseri, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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