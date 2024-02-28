Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri\'de DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Develi ilçesinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı ve ikametlerinde yapılan aramada dijital materyal ele geçirildi. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

28.02.2024 10:23
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Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Develi ilçesinde 2 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, dijital materyal ele geçirildi. Kent dışında ikamet ettiği tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

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