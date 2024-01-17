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Kayseri'de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Kayseri'de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin girdiği e-sınavlarda kopya çekmeye yönelik düzenek kuran 4 kişiyi tespit etti. Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri\'de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı
17.01.2024 - 22:59,  Güncelleme: 23:01
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Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, motorlu taşıt sürücü kursiyerlerinin girdiği e-sınavlarda kopya çekmeye yönelik düzenek kuran 4 kişinin kimliği tespit edildi.

Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de ehliyet sınavında kopya çekmeye yönelik düzenek hazırlayan 4 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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