Kayseri\'de Eşini Vuran Adam Kaçtı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde H.A.S., eşi Gamze S.'yi silahla vurarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde Kocasinan ilçesi Akin Mahallesi'nde meydana geldi. H.A.S. ile eşi Gamze S. Arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası H.A.S., eşine silahla ateş etti. Şüpheli evden kaçarak uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Gamze S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri H.A.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.