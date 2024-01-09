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Kayseri'de evden getirilen yiyeceklerden rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Kayseri'de evden getirilen yiyeceklerden rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Melikgazi ilçesinde bulunan bir lisede öğrenim gören 12 öğrenci, evlerinden getirdikleri yiyecekleri yedikten sonra rahatsızlandı. Öğrencilerin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan laboratuvar testlerinde herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı belirtildi.

Kayseri\'de evden getirilen yiyeceklerden rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı
09.01.2024 - 17:43,  Güncelleme: 17:45
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Kayseri'de evden getirdikleri yiyeceklerden yedikten sonra rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Melikgazi ilçesi Selimiye Mahallesi Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencileri, aralarında anlaşarak evlerinden okula yiyecek getirdi.

Öğle arasında yemeklerini yiyen öğrencilerden 12'si bir süre sonra rahatsızlanınca sağlık ekibine haber verildi.

Öğrenciler, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Tedavilerinin ardından taburcu edilen 12 öğrencinin laboratuvar sonuçlarında, herhangi bir gıda zehirlenmesine rastlanmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kayseri'de evden getirilen yiyeceklerden rahatsızlanan 12 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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