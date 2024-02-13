KAYSERİ'de Fabrika İşçisi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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KAYSERİ'de Fabrika İşçisi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

KAYSERİ\'de Fabrika İşçisi Makineye Sıkışarak Hayatını Kaybetti

KAYSERİ'de bir fabrikada çalışan Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek isterken makineye sıkışarak hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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KAYSERİ'de paketleme makinesine sıkışan fabrika işçisi Osman Timurcuoğlu (32), hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'nde parke üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan işçi Osman Timurcuoğlu, paketleme makinesini kontrol etmek istediği sırada makineye sıkıştı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Timurcuoğlu, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Timurcuoğlu, burada kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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