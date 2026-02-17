Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü

17.02.2026 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de iki aracın çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, sürücü ev hapsinden serbest kaldı.

KAYSERİ'de 2 otomobilin çarpıştığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada tali kusurlu bulunan sürücü Mustafa K. (24), ilk kez hakim karşısına çıktı. Mustafa K., savunmasında, "Maktülün aracı aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen aracı durduramadım. Kavşağa yaklaştığımda yavaşlamıştım" dedi.

Kaza, geçen yıl 10 Eylül'de saat 14.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı'nda meydana geldi. Efe Egemen Erman idaresindeki 14 BB 314 plakalı otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 16 GV 505 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Efe Egemen Erman ile yanında bulunan annesi Devrim Erman hayatını kaybetti, 2 kişi ile diğer aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Derya Demirci de hastanede yaşamını yitirdi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, tali kusurlu bulunan sürücü Mustafa K., ev hapsi tedbiri ile serbest bırakıldı. Mustafa K. hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya sebep olma' suçundan Kayseri 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

DAVA BAŞLADI

Davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanık Mustafa K. ile kazada ölenlerin şikayetçi yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Mustafa K., "Maktülün aracı aniden önüme çıktı. Fren yapmama rağmen aracı durduramadım. Kavşağa yaklaştığımda yavaşlamıştım. Olay esnasında da aşırı hızlı değildim. Kavşağa yaklaşınca hızım 45-50 kilometre civarındaydı. Aradaki mesafe çok kısaydı. Kurtarmak istesem de çarpma gerçekleşti" diye konuştu. Şikayetçi S.T. ise "2 kızım, 1 torunum kazada öldü. Ben takdiri size bırakıyorum. Torunum bu yıl üniversiteyi bitirecekti. 2 torunum öksüz kaldı. O beni daha çok yaktı. Cezasını çeksin" dedi.

EV HAPSİ KALDIRILDI

Mahkeme heyeti, sanığın ev hapsi kararının kaldırılarak yurt dışı çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için de duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel, Hakim, Kaza, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gayrimenkulde ibre tersine döndü Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı Gayrimenkulde ibre tersine döndü! Satışlar 5 yıl sonra ilk kez geride kaldı
Gediz Nehri taştı su altında kalan ova dronla görüntülendi Gediz Nehri taştı; su altında kalan ova dronla görüntülendi
İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor İstanbul yeni bisikletlerine kavuşuyor
Aziz İhsan Aktaş’ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi ve oğlu savunma yaptı
Elazığ’da Silahlı Saldırı Elazığ'da Silahlı Saldırı
Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay Göçükte can veren 60 yaşındaki madenciyle ilgili kahreden detay

17:23
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
ABD ile İran anlaştı, altın sert düştü
16:57
ABD görüşmesi sonrası İran’dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
ABD görüşmesi sonrası İran'dan ilk açıklama: Temel ilkeler konusunda anlaştık
16:57
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
Mezarlığa gömülen esrarengiz paket mahalleliyi ayağa kaldırdı
16:39
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
Kadın polisi kayda alıp hakaret eden otobüs şoförü gözaltına alındı
16:34
Türkiye’nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
Türkiye'nin gıda devinde üretim durdu, fabrika satışa çıkarıldı
15:34
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Şarkıcı Edis hakkında yakalama kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2026 18:15:25. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Feci Kaza: 3 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.