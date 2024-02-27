Kayseri'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kayseri'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri\'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli yakalandı

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakalandı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

27.02.2024 10:41
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Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçlamasıyla aranan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Ağır Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi Melikgazi ilçesindeki bir ikamette yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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