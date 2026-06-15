Kayseri\'de Firari Hükümlü Kadın Yakalandı

KAYSERİ'de iki farklı suçtan hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.T. (26) isimli firari hükümlü kadın, polis tarafından yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Hırsızlık' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından hakkında kesinleşmiş 16 yıl 8 ay 5 gün hapis cezası bulunan Y.T. isimli kadının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda firari hükümlü yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.T., cezaevine teslim edildi.
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