Kayseri'de Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de, hakkında 23 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan arananların yakalanmasına yönelik kent genelinde farklı adreslere operasyon düzenledi.
Ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 23 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.D'yi (27) saklandığı adreste yakaladı.
Firari hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
