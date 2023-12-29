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Kayseri'de Genç Kadın Mutfakta Yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de Genç Kadın Mutfakta Yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşayan genç bir kadın, mutfakta dengesini kaybederek bıçağın üzerine düştü. Olay sonucunda kadın yaralandı ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri\'de Genç Kadın Mutfakta Yaralandı
29.12.2023 - 19:15,
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Kayseri'de genç bir kadın, mutfakta bıçağın üzerine düşerek yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Seğmen Sokak'taki müstakil evde yaşayan yabancı uyruklu İ.E.H. (19) mutfak dolabının üst kısmından tabak almaya çalışırken dengesini kaybederek tezgahın üzerine düştü.

Bu sırada tezgahtaki bıçak kadının karnına saplandı.

İ.E.H, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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