Kayseri'de Halk Otobüsünde Matkap Seti Hırsızlığı - Son Dakika
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Kayseri'de Halk Otobüsünde Matkap Seti Hırsızlığı

Kayseri\'de Halk Otobüsünde Matkap Seti Hırsızlığı

Kayseri'de özel halk otobüsünde matkap seti çalan T.B., polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

13.12.2024 02:22  Güncelleme: 02:29
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KAYSERİ'de, özel halk otobüsünde matkap seti hırsızlığı yaptığı belirlenen T.B., polis tarafından gözaltına alındı. Hırsızlık anı otobüsteki kameraya yansıdı.

Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, özel halk otobüsünden bir başkasına ait matkap setinin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamerası inceleyen ekipler, hırsızlığı T.B.'nin (36) gerçekleştirdiğini tespit etti. Şüpheli, belirlenen adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan malzemeler sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan T.B., polis merkezine götürüldü.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin bir başka koltukta duran matkap setine uzanarak önce önündeki koltuğa bıraktığı, ardından kucağına aldığı görüldü. Olayla ilgili incele sürdürülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hırsızlık, Güvenlik, Kayseri, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

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