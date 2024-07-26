Kayseri'de Hint keneviri yetiştiricileri gözaltına alındı

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Kayseri'nin Pınarbaşı ve Yahyalı ilçelerinde Hint keneviri yetiştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Pınarbaşı ilçesi İğdeli Payaslı Mahallesi'nde T.K'nin ikametinde kenevir bitkisi ekili olduğu bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, düzenledikleri operasyonda evde folyo, uyuşturucu aparatı, 5 gram kubar esrar ile evin bahçesinde 21 kök kenevir ele geçirdi.

Jandarma, Yahyalı ilçesi Balcıçakır Mahallesi'nde de bahçede kenevir bitkisi yetiştiren S.A'yı yakaladı.

Zanlının evinde ve çadırında yapılan aramada, 120 gram kubar esrar, 206 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.