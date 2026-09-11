Kayseri'de hırsızlıktan 15 yıl 9 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de hakkında hırsızlık suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent genelinde yürüttüğü çalışma kapsamında yakalanan hükümlünün işlemleri tamamlandı.
Kayseri'de hakkında 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda ekipler, hakkında "hırsızlık" suçundan 15 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç'yi (37) saklandığı adreste yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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