Kayseri'de Jandarma Ekipleri Cayrokopterle Devriye Görevi Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Kayseri'de Jandarma Ekipleri Cayrokopterle Devriye Görevi Gerçekleştirdi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopterle İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde denetim yaparak 252 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimlerde 35 bin 161 lira ceza uygulandı ve 8 araç trafikten men edildi.

08.08.2024 17:44
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Kayseri'de jandarma ekipleri, pervaneli ve döner kanatlı hava aracı cayrokopterle devriye görevi gerçekleştirdi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, sorumluluk alanında, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, trafik kazalarında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla, İncesu, Yahyalı, Develi ve Tomarza ilçelerinde cayrokopterle yaklaşık 2 saat süren denetim yaptı.

Denetimlerde kontrol edilen 252 araç ve sürücüsünün 18'ine, çeşitli ihlallerden ve eksiklerinden dolayı 35 bin 161 lira ceza uygulandı.

Ayrıca, 8 araç ve 1 sürücü trafikten men edildi.

Jandarmanın denetimlerinin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

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