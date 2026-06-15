Kayseri'de Jandarma Teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende, İl Jandarma Komutanı Bilgihan Yeşilyurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Jandarma'nın 187. Yılı Törenle Kutlandı - Son Dakika
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