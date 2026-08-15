Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu

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Kayseri'de yapılan operasyonda 13 bin makaron ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Kayseri'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 13 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ve 2 bin 10 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, R.Ş'nin (42) makinelerle sigara dolumu yaparak Kayseri ve çevre illerde piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 13 bin makaron, 2 bin 10 paket kaçak sigara, 71 elektronik sigara, 200 puro ve 3 elektrikli sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Makaron, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kaçak Sigara Operasyonu - Son Dakika

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