Kayseri'de Kaçan Sürücüye 685 Bin TL Ceza
Kayseri'de Kaçan Sürücüye 685 Bin TL Ceza

21.04.2026 11:29
Polisin 'dur' ihtarına uymayan T.Ö., otomobiliyle kaldırıma çarparak yakalandı. Cezası 685 bin TL.

KAYSERİ'de, polisin 'dur' ihtarına uymayan T.Ö., otomobiliyle kaldırıma çarpınca yakalandı, T.Ö'ye çeşitli maddelerden toplam 685 bin TL para cezası uygulandı.

Melikgazi ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda polis, 06 EPM 741 plakalı otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü T.Ö. kaçtı, polis ekipleri de peşine düştü. Uzun süren takip sonunda T.Ö., Kocasinan ilçesi Kayabaşı Mahallesi 6309 Sokak'ta otomobiliyle kaldırıma çarpınca yakalandı. Alkolmetre testini üflemeyen T.Ö.'ye 'dur ihtarına uymamak', 'ehliyetsiz araç kullanmak', 'alkol testini reddetmek' ve Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 685 bin TL para cezası uygulandı, aracı 60 gün süreyle trafikten menedildi. Ayrıca T.Ö. hakkında, 'Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatılırken, gözaltına alınan T.Ö., polis merkezine götürüldü.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Kayseri, Güncel, Son Dakika

ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü
Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı Magazin gündemini sarsacak bomba yasak aşk iddiası: Eşi mesajları yakaladı
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
