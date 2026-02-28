Kayseri'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kar Yağışı Etkili

Kayseri\'de Kar Yağışı Etkili
28.02.2026 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de süren kar yağışı, cadde ve sokakları beyaza bürüdü. Trafik ve iş yerleri etkilendi.

Kayseri'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kentte dün akşam başlayan ve etkisini gece boyunca sürdüren yağış nedeniyle cadde ve sokaklar, parklar, evlerin çatıları ile araçlar beyaza büründü.

Kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, vatandaşlar da sabah saatlerinde işe gitmekte zorlandı.

Bazı vatandaşlar ise kar yağışının ardından iş yerlerinin önünü temizledi.

Büyükşehir Belediyesi ve karayolları ekipleri ise yolları açık tutabilmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kayseri, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK’dan hem Dursun Özbek’e hem de Galatasaray’a şok ceza PFDK'dan hem Dursun Özbek'e hem de Galatasaray'a şok ceza
Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti Cebinden 200 lira çıkartan vatandaş, pazardaki fiyatlara isyan etti
“Aziz İhsan Aktaş davası“nda 7 sanığa tahliye "Aziz İhsan Aktaş davası"nda 7 sanığa tahliye
Ne otel de ne de şirket Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor Ne otel de ne de şirket! Yanlış duymadınız, TMSF bu kez at satıyor
Galatasaray ve Samsunspor’un Süper Lig’deki 27. hafta maçları ertelendi Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi
Aldığı paraları ne yapacak Fatma Kınık’ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

11:46
Ronaldo’nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
Ronaldo'nun sevgilisi paylaştığı fotoğrafla tartışma yarattı
11:24
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
Savaş şiddetleniyor: İran yoğun bir saldırı başlattı, İsrail doğruladı
11:19
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı
10:55
Bülent Turan’dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
Bülent Turan'dan salonu ayağa kaldıran özeleştiri: İl başkanının kardeşi il müdürü olmaz
10:43
İsrail’in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney’den haber var
İsrail'in saldırısı sonrası akıbeti merak edilen Hamaney'den haber var
10:39
ABD Başkanı Trump: İran’a büyük operasyon başlattık
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 11:57:11. #7.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kar Yağışı Etkili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.