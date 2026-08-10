Kayseri'de Kaza: 2 Ölü
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu sürücü ve yolcu yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
A.D. idaresindeki 38 AGP 017 plakalı otomobil, Elbaşı Mahallesi yakınlarında yol kenarındaki tarlaya devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ü.D. olay yerinde yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA
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