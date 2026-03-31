Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı, 1'i Ağır
Kayseri'de Kaza: 5 Yaralı, 1'i Ağır

31.03.2026 15:53
Kayseri'de iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı, 1 kişinin durumu ağır. Soruşturma sürüyor.

KAYSERİ'de iki otomobilin çarpıştığı, 1'i ağır, 5 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Esenyurt Mahallesi Gediz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 38 ALT 277 plakalı otomobil ile 38 SZ 903 plakalı otomobil cadde üzerindeki Güneş Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, her iki araçtaki 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir binanın bahçe duvarını yıkan otomobilde sıkışan sürücüyü, itfaiye yardımıyla çıkardı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı. Otomobilde sıkışan sürücünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralıların, hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, caddeden gelen otomobille sokaktan gelen otomobilin çarpıştığı, bir aracın kazanın ardından savrulmanın etkisi ile bahçenin duvarını devirmesi yer aldı.

Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Güvenlik, Kayseri, Olaylar, Güncel, Kaza, Son Dakika

