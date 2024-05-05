Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Sosyal Tesis Yapılıyor - Son Dakika
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Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Sosyal Tesis Yapılıyor

Kayseri\'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Sosyal Tesis Yapılıyor

Kocasinan Belediyesi tarafından yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında Kayseri'ye sosyal tesis kazandırılıyor. Kentsel dönüşüm alanı içerisine yapılacak olan tesis, kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bölgenin beklentilerini karşılayacak ve çehresini değiştirecek.

05.05.2024 14:57
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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında kente sosyal tesis kazandırılıyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, Türkiye'ye örnek ve model kentsel dönüşüm gerçekleştirdiklerini belirtti.

Yunusemre Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm alanı içerisinde hak sahiplerine dönüşümle yapılan konutların hepsini teslim ettiklerini ifade eden Çolakbayrakdar, geçen yıl tamamlanan konutların anahtarlarını teslim ettiklerini dile getirdi.

Kentsel dönüşüm alanı içerisine sosyal tesis yapacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Şimdide kentsel dönüşüm alanı içerisinde yaptığımız sosyal tesisimizde kadın erkek yüzme havuzları, spor alanları ve fitness gibi donatılarıyla bir mekanı daha Yunusemre ve Yavuzlar mahallelerimize kazandırıyoruz. Tesis, 1185 metrekare zemin katı ve 345 metrekare büyüklüğünde bir kadın bir erkek olmak üzere iki yüzme havuzu olacak. Ayrıca 350 metrekare alanı kapsayan bir kadın bir erkek olmak üzere iki spor aktivitelerin yapılabileceği salon olacak. Tamamlandığı zaman bu tesis, bölgenin beklentilerini karşılayacak ve bölgenin çehresini değiştirecek."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kayseri'de Kentsel Dönüşüm Çalışmaları Kapsamında Sosyal Tesis Yapılıyor - Son Dakika

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