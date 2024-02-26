Kayseri\'de Köpek Dövüşü Organizatörleri Gözaltına Alındı

Kayseri'de köpek dövüşü organize ettikleri iddiasıyla 12 zanlı gözaltına alındı.
Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpek dövüşü organize ettikleri belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tüfek ve bazı suç unsurları ele geçirildi.
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8 istasyondan oluşan Kazlıçeşme Sirkeci raylı sistem hattı, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla açıldı. Seyahat süresinin 20 dakika olacağı hat, 15 gün ücretsiz olacak.
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