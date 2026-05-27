Kayseri\'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

KURBAN Bayramı'nda Kayseri'de geleneksel usullerle evlik sucuk ve pastırma yapmak isteyenler baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

Kent mutfağının dünyaca ünlü lezzeti sucuk ve pastırmayı kendi kurban etleri ile geleneksel yöntemlerle yapmak isteyenler her iki ürününe de lezzet katan baharatlarını bayramda kapalı olacak işletmelerden satın aldı. Bayram arifesinde baharat satışı yapan iş yerlerinde hareketlilik yaşandı. Kayserili vatandaşlardan yüzyıllardır bir Kurban Bayramı geleneği olan sucuk, pastırma ve sucuk içi için baharatlarını hazırlamaya başladı.

Kentte 37 yıldır baharatçılık yapan Ahmet Duran Ertunç (50), "Hamdolsun 2-3 gündür işlerimiz çok yoğun. İnsanlar kurbanlıklarını aldılar. Şimdi de baharatlarını almaya geliyorlar. En çok sucuk içi baharatı satılıyor. Genelde 5-10 kilo ete göre malzeme alınıyor. Eskiden 40-50 kiloya göre baharat alınırdı. Şimdi ise onlar kalmadı. Şu anda 5 kilo etin malzemesi 300 liralık baharat ediyor. 10 kilo etin baharatının fiyatı ise 600 lira tutuyor. Sarımsağın fiyatı ise 200 lira. 800 liraya 10 kilo eti 12 kiloya çıkartıyoruz. Hem de et bu şekilde pişmiş oluyor" dedi.

'MERDİVEN ALTI İŞLETMELERDEN BAHARAT ALMASINLAR'

Etin kilosuna göre baharat verdiklerini söyleyen Ertunç, "Önemli olan baharatın, biberin özel olmasıdır. Kimyon ve karışık baharat dediğimiz 7 çeşit baharatın kıvamı çok önemli. Vatandaşlar baharatı bildikleri yerden alsınlar. Baharat seçimi çok önemli. 10 kiloluk eti, 800 liralık malzeme pişiriyor. 500 liralık malzeme ise mahvediyor. Toz biber, kimyon, tuz ve sarımsak bunlar eti asıl pişiren, yapan malzemeler oluyor. Bu baharatlar düzgün katıldığı taktirde 10 kilo eti pişiriyor ve böylece güzelce yeniyor. Vatandaşlar merdiven altı işletmelerden kesinlikle baharat almasınlar. Mesela bize 10-13 kilo et denildiğinde ona göre baharat veriyoruz. Tam kilosuna göre baharatı verdiğimiz zaman ürün ağız tadıyla yeniyor" diye konuştu.