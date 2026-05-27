Kayseri'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Kurban Bayramı Hazırlıkları

Kayseri\'de Kurban Bayramı Hazırlıkları
27.05.2026 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kurban Bayramı'nda Kayseri'de sucuk ve pastırma yapmak isteyenler baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

KURBAN Bayramı'nda Kayseri'de geleneksel usullerle evlik sucuk ve pastırma yapmak isteyenler baharatçılarda yoğunluk oluşturdu.

Kent mutfağının dünyaca ünlü lezzeti sucuk ve pastırmayı kendi kurban etleri ile geleneksel yöntemlerle yapmak isteyenler her iki ürününe de lezzet katan baharatlarını bayramda kapalı olacak işletmelerden satın aldı. Bayram arifesinde baharat satışı yapan iş yerlerinde hareketlilik yaşandı. Kayserili vatandaşlardan yüzyıllardır bir Kurban Bayramı geleneği olan sucuk, pastırma ve sucuk içi için baharatlarını hazırlamaya başladı.

Kentte 37 yıldır baharatçılık yapan Ahmet Duran Ertunç (50), "Hamdolsun 2-3 gündür işlerimiz çok yoğun. İnsanlar kurbanlıklarını aldılar. Şimdi de baharatlarını almaya geliyorlar. En çok sucuk içi baharatı satılıyor. Genelde 5-10 kilo ete göre malzeme alınıyor. Eskiden 40-50 kiloya göre baharat alınırdı. Şimdi ise onlar kalmadı. Şu anda 5 kilo etin malzemesi 300 liralık baharat ediyor. 10 kilo etin baharatının fiyatı ise 600 lira tutuyor. Sarımsağın fiyatı ise 200 lira. 800 liraya 10 kilo eti 12 kiloya çıkartıyoruz. Hem de et bu şekilde pişmiş oluyor" dedi.

'MERDİVEN ALTI İŞLETMELERDEN BAHARAT ALMASINLAR'

Etin kilosuna göre baharat verdiklerini söyleyen Ertunç, "Önemli olan baharatın, biberin özel olmasıdır. Kimyon ve karışık baharat dediğimiz 7 çeşit baharatın kıvamı çok önemli. Vatandaşlar baharatı bildikleri yerden alsınlar. Baharat seçimi çok önemli. 10 kiloluk eti, 800 liralık malzeme pişiriyor. 500 liralık malzeme ise mahvediyor. Toz biber, kimyon, tuz ve sarımsak bunlar eti asıl pişiren, yapan malzemeler oluyor. Bu baharatlar düzgün katıldığı taktirde 10 kilo eti pişiriyor ve böylece güzelce yeniyor. Vatandaşlar merdiven altı işletmelerden kesinlikle baharat almasınlar. Mesela bize 10-13 kilo et denildiğinde ona göre baharat veriyoruz. Tam kilosuna göre baharatı verdiğimiz zaman ürün ağız tadıyla yeniyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Yerel Haberler, Ekonomi, Kayseri, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:12
Özel’in “Genel başkanı üyeler seçsin“ teklifine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Özel'in "Genel başkanı üyeler seçsin" teklifine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:21:27. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Kurban Bayramı Hazırlıkları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.