Kayseri'de Kurban Bayramı'nda Ücretsiz Tramvay Duyurusu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların ulaşımda rahat etmesi amacıyla tramvayların 27-30 Mayıs tarihlerinde ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, uygulamanın Kurban Bayramı'nın birinci günü olan 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacağını belirterek, 30 Mayıs Cumartesi günü saat 23.59'a kadar vatandaşların tramvaylardan ücretsiz yararlanabileceğini belirtti.

Bayram ziyaretlerinin daha rahat ve konforlu gerçekleşmesini amaçladıklarını ifade eden Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Hemşehrilerimizin bayramı huzur içerisinde geçirmesi, aile ziyaretlerini daha kolay gerçekleştirmesi için ulaşım alanında gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Bayram boyunca tramvaylarımız ücretsiz olarak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için tüm sürücülerimizin trafik kurallarına azami hassasiyet göstermelerini rica ediyoruz."