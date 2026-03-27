Kayseri'de LED Aydınlatma Dönüşümü Başladı
Kayseri'de LED Aydınlatma Dönüşümü Başladı

27.03.2026 15:56
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, işlek cadde ve sokaklarda LED ışıklandırma çalışmalarına başladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kent merkezindeki işlek cadde ve sokaklarda LED ışıklandırma çalışmaları başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Millet Caddesi'nde LED sokak aydınlatma dönüşüm çalışmalarına başlayan belediye ekipleri, işlek cadde ve sokakların çevreci ve tasarruflu bir şekilde aydınlanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Teknik Bakım ve Onarım Şube Müdürü Vedat Kılıç, dönüşüm çalışmalarının en kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Esnafla vatandaşlara rahatsızlık vermeden çalışmaları tamamlamaya gayret gösterdiklerini kaydeden Kılıç, "Caddemizin daha aydınlık, daha ferah ve hoş görünmesini sağlayacağız. 600 metrelik LED dönüşümünü 26 personel, 4 araçla birlikte, esnaflarımız ve vatandaşlara herhangi bir sıkıntı oluşturmadan en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de LED Aydınlatma Dönüşümü Başladı - Son Dakika

SON DAKİKA: Kayseri'de LED Aydınlatma Dönüşümü Başladı - Son Dakika
Advertisement
