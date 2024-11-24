Kayseri'de Mahsur Kalanlar Misafirhanelere Yerleştirildi - Son Dakika
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Kayseri'de Mahsur Kalanlar Misafirhanelere Yerleştirildi

Kayseri'de yoğun kar ve fırtına nedeniyle 800 kişi misafirhanelere yerleştirildi, yol trafiği kapalı.

24.11.2024 21:46
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Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle yollarda mahsur kalan 800 kişinin misafirhanelere yerleştirildiğini bildirdi.

Vali Çiçek, beraberindeki yetkililerle Pınarbaşı ilçesinde, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Çiçek bir televizyon kanalına yaptığı canlı telefon bağlantısında, Kayseri'de kar yağışının çok fazla etkili olduğunu söyledi.

Özellikle tipi ve fırtınanın olduğunu vurgulayan Çiçek, "Fırtına ve tipi, Pınarbaşı- Malatya, Pınarbaşı- Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri istikametinde yollarımızı şu an kapatmış durumda." dedi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğünün gerekli önlemleri alarak yollarda mahsur kalan vatandaşlara yiyecek ikramında bulunduğunu aktaran Çiçek, "Ancak bu bölgedeki trafiği şu an tipi nedeniyle açamamaktayız. Ayrıca yollarda mahsur kalan çok sayıda vatandaşımız vardı, 800 vatandaşımıza ulaşarak Pınarbaşı'nda ve Sarız'daki misafirhanelerimize yerleştirdik." diye konuştu.

Çiçek, görüş mesafesinin çok kısa olduğunu ve 3 noktaya daha ulaşmaya çalıştıklarını ifade etti.

"Bütün ekiplerimiz alandalar"

Ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğü dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Ayrıca köylerimizde çobanlarımızdan ulaşmaya çalıştıklarımız var, AFAD ekiplerimiz ulaşmak üzereler. Karayollarımız, emniyetimiz, jandarmamız, AFAD ekiplerimiz hepsi alandalar. Hemşehrilerimizden Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri istikametinde yolculuk yapmak isteyenlerden özellikle yola çıkmamalarını istiyorum. Gerçekten bu bölgelerde ciddi bir tipi var, bütün ekiplerimiz alandalar. Türk Kızılayımız özellikle ikramlarda bulunmak üzere alandalar. Ulaştığımız bütün hemşehrilerimizi misafir etmekteyiz."

Vali Çiçek, özellikle Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun tipi ve fırtına olduğunu vurguladı.

Üç bölgede fırtına nedeniyle mahsur kalanlara ulaşmak için ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu söyleyen Çiçek, "Ancak o kadar büyük bir fırtına ve tipi var ki bazen greyderlerimiz kara saplanıyor ve zorlanıyorlar. Ama 4-5 kilometreleri kaldı, onlarda inşallah rahat olsunlar. Bu bölgelere de yetişmek üzereyiz." şeklinde konuştu.

Çiçek, AFAD ekiplerinin Kırkısrak köyünde mahsur kalan 2 çobana ulaşmak için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti.

Bütün ekiplerle sahada olacaklarını belirten Çiçek, "Hiçbir vatandaşımızın sıkıntı çekmemesi için çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Pınarbaşı-Malatya, Pınarbaşı-Kahramanmaraş, Pınarbaşı-Kayseri, Boğazlıyan- Felahiye, Erciyes- Develi yolları kapalı. Bunun nedeni ise fırtınanın ve tipinin devam ediyor olması." dedi.

Kaynak: AA

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