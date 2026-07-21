Kayseri'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osman Kavuncu Bulvarı Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda sürücüleri öğrenilemeyen GG BA 6660 yabancı plakalı otomobil ile 50 KF 381 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Minibüs-Otomobil Çarpışması: 8 Yaralı - Son Dakika
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