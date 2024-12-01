Kayseri'de Mobilya Fabrikası Yangını: Müdür Tutuklandı

Güncel

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangında 3 işçinin hayatını kaybettiği mobilya fabrikasının genel müdürü tutuklandı.

Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki mobilya fabrikasında kaynak yaparken çıktığı değerlendirilen ve 3 işçinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili Genel Müdür S.T, üretim sorumlusu H.K, depo sorumlusu O.S. ve yabancı uyruklu kaynakçı M.A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden Genel Müdür S.T. nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kimlik tespiti için cesetlerden alınan örnekler Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilirken, ölen işçilerin yakınlarından da DNA örneği alındığı öğrenildi.

Fabrikada dün çıkan yangında işçilerden İ.O.K. (40), M.D. (54) ve S.Ç. (48) hayatını kaybetmiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangına ilişkin müfettiş görevlendirildiğini bildirmişti.