Kayseri'de motokuryenin ölümüne neden olan sanığa hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kayseri'de motokuryenin ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Kayseri\'de motokuryenin ölümüne neden olan sanığa hapis cezası

Kayseri'de bir motokuryenin ölümüne neden olan sanık, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık, olay günü aracıyla hızlı gittiğini kabul etmese de müştekiler ve tanıklar sanığın hızlı ve başka araçlarla yarıştığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığa 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan ceza vererek tutukluluğunun devamına karar verdi.

25.03.2024 14:51  Güncelleme: 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de otomobiliyle çarptığı motokuryenin ölümüne neden olan sanığa 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık E.G, maktul M.A.Z'nin müşteki annesi Y.Z. ve babası H.Z. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşma savcısı mütalaasında, sanığın "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık E.G. savunmasında, olay günü aracıyla 80-90 kilometre hızla gittiğini öne sürdü. O esnada başka araçlarla yarıştığı iddiasını kabul etmeyen sanık, "Yarışmıyordum. Pişmanım, affınıza sığınıyorum. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." savunmasını yaptı.

Sanığın savunmasında doğru söylemediğini iddia eden müşteki baba H.Z. ise "Sanık yavaş gittiğini söylüyor, bu doğru değil. Çok hızlıydı ayrıca başka araçlarla yarış yaptığını biliyoruz." dedi.

Oğlunu çok özlediğini belirten anne Y.Z. de sanıktan şikayetçi olduklarını kaydederek, en ağır cezayı almasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık E.G'ye "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

İddiaya göre, 24 Haziran 2023'te, başka bir araçla yarışan E.G. (25), Kocasinan ilçesi Sivas Bulvarı'nda, çiğ köftecide motokurye olarak çalışan 15 yaşındaki M.A.Z'nin kullandığı elektrikli motosiklete çarpmıştı.

Kazada, 5 gün önce işe başlayan M.A.Z. hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan E.G. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Kayseri, Trafik Kazaları, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de motokuryenin ölümüne neden olan sanığa hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasının Programı Açıklandı
    15:42 Trendyol Süper Lig'in 32. Haftasının Programı Açıklandı

    Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasının müsabaka programını duyurdu. Programa göre, Trabzonspor - Sivasspor, Beşiktaş - Samsunspor, Fatih Karagümrük - Fenerbahçe gibi önemli maçlar oynanacak.

  • Karaman'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi
    15:42 Karaman'da Jandarma Operasyonunda Çok Sayıda Tarihi Eser Ele Geçirildi

    Karaman'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, O.Ö. ve İ.Ö. isimli şahısların evlerinde bulundurduğu tarihi eserler ele geçirildi. Operasyonda 515 adet sikke ve 100 adet değişik obje olmak üzere toplam 615 parça malzeme bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti
    15:41 Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçısı Belgin Doruk'un vefatının üzerinden 29 yıl geçti

    Belgin Doruk, Ayhan Işık, Zeki Müren ve Sadri Alışık gibi ünlü isimlerle birlikte başrol oynadığı filmlerle tanınan Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarından biridir. 29 yıl önce hayata veda eden Doruk, Türk sinemasının altın çağında büyük bir coşkuyla seyirciyle buluşmuş ve birçok başarılı filmde yer almıştır. Ancak sağlık sorunları ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren sanatçı, 1975'te sinemayı bırakmıştır.

  • Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti
    15:41 Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti

    Karlıova ilçesinde, ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen bir kamyon, Karlıova Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Can K'ya çarptı. Olayın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Can K, Karlıova Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

  • Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi
    15:41 Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde Nevruz etkinliği gerçekleştirildi

    Ağrı'da DEM Parti öncülüğünde gerçekleştirilen Nevruz etkinliği, Dörtyol Kavşağı'nda yapıldı. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınan etkinliğe katılımcılar üst aramasının ardından alana giriş yaptı. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Ağrılılara Nevruz Bayramı'nı kutlayarak seçimlerde destek istedi. Etkinlik, DEM Parti'nin belediye başkan adaylarının tanıtımıyla sona erdi.

  • Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı
    15:41 Şırnak'ta PKK/KCK operasyonunda 33 şüpheliden 1'i tutuklandı

    Şırnak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 33 şüpheliden 1'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi amaçlandı. Gözaltına alınan 33 şüpheliden 28'i serbest bırakılırken, 3 kişi adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 1'i tutuklandı, 2'si adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. 1 şüpheli ise ilgili il ve birimine teslim edildi. 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

  • İskenderun'da motosiklet hırsızı tutuklandı
    15:38 İskenderun'da motosiklet hırsızı tutuklandı

    Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşanan motosiklet hırsızlığıyla ilgili olarak gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Denizciler Mahallesi'nde gerçekleşen olayla ilgili çalışma başlattı. Kimliği belirlenen şüpheli C.Z, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz
    15:38 Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay: Yeni dönemde de hizmette rekorlar kırmaya devam edeceğiz

    Efeler Belediye Başkanı ve İYİ Parti Efeler Belediye Başkan Adayı Mehmet Fatih Atay, ziyaret ettiği mahallelerde hizmette rekorlar kırmaya devam edeceklerini söyledi. Atay, vatandaşların ihtiyaçlarına kulak verip taleplerini gerçekleştirmeye devam ettiklerini belirtti ve yeni dönemde de projelerini gerçekleştirmek için çalışacaklarını söz verdi.

  • Edirne Valiliği: Ekmek fiyatında değişiklik yok
    15:37 Edirne Valiliği: Ekmek fiyatında değişiklik yok

    Edirne Valiliği, 200 gram ekmeğin 7,50 liradan satıldığını ve fiyat tarifesinde bir değişiklik olmadığını bildirdi. Valilik, ilgili odalardan henüz yeni bir fiyat tarifesi alınmadığını belirtirken, mevcut fiyat tarifesinin dışında bir tarife ulaştığında mevzuata uygun hareket edileceğini açıkladı.

  • Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinde sahne aldı
    15:37 Dursun Ali Erzincanlı Sultangazi'de Ramazan etkinliklerinde sahne aldı

    Dursun Ali Erzincanlı, Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Ramazan etkinlikleri kapsamında ilçedeki vatandaşlarla buluştu. Şiir ve naatlarla duygu dolu anlar yaşattı.

  • Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi davasında sanığa hapis cezası
    15:35 Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı çiftin darbedilmesi davasında sanığa hapis cezası

    Mersin'de belediye otobüsünde yaşlı bir çiftin darbedilmesiyle ilgili davada tutuklu sanık, 'kasten yaralama' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Davada müşteki olan çiftin avukatları ise diğer sanıkların beraatine karar verildiğini açıkladı.


15:07 Teröristlerin kulaklarını neden kestiler Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı Teröristlerin kulaklarını neden kestiler? Rus askeri uzman ses getiren hamlenin gerekçesini açıkladı
14:47 Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı Yargıtay başkanlığı seçimleri 4. tura kaldı
14:20 Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak Erdoğan: Enflasyon yılın 2. yarısında düşecek, alım gücü eskisinin de üzerine çıkacak
12:47 Bomba iddia Zeydan Karalar, Adana’da DEM Parti lehine çekiliyor Bomba iddia! Zeydan Karalar, Adana'da DEM Parti lehine çekiliyor
12:16 Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok Seyyanen zam iddialarına AK Parti isim son noktayı koydu: Böyle bir çalışma yok
14:45 Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi Ölümlü kazaya karışan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: Kırmızı ışıkta geçip aniden önüme geldi
14:38 Sosyal medya fenomeni Banu Parlak’ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü Sosyal medya fenomeni Banu Parlak'ın köpeği komşusunun köpeğini öldürdü
14:12 Selim Gülgören’den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına Selim Gülgören'den Ramazan ayında alkol kullanan gençlere sitem etti: Yapmayın Allah aşkına
13:39 Rusya, Kiev’e füze saldırısı düzenledi Rusya, Kiev'e füze saldırısı düzenledi
13:31 Erbakan hayli iddialı: 31 Mart’ta Şanlıurfa’yı AK Parti’nin elinden alacağız Erbakan hayli iddialı: 31 Mart'ta Şanlıurfa'yı AK Parti'nin elinden alacağız
12:29 TFF’ye sitem etti İsmail Kartal’dan gündeme damga vuran sözler TFF'ye sitem etti! İsmail Kartal'dan gündeme damga vuran sözler
12:14 Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim Sahte avukatlık yapan kadının ifadesi şaşkına çevirdi: Eski sevgilime özendim
11:39 Yeni bir cin çıkarma vakası daha Senaryo iyi ama oyunculuk berbat Yeni bir cin çıkarma vakası daha! Senaryo iyi ama oyunculuk berbat
11:06 Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu Fenomen Merve Taşkın, eski sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü: Cinsel organımı tekmeliyordu
10:38 AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay’dan gazeteciye: İşine bak, çarparım AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay'dan gazeteciye: İşine bak, çarparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2024 15:39:19. #1.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de motokuryenin ölümüne neden olan sanığa hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement