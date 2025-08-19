Kayseri\'de müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde müstakil evin bahçesine düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
C.B. yönetimindeki 38 BR 546 plakalı otomobil, Harman Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi üzerinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki müstakil evin bahçesine düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Ters dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Araçta bulunan diğer 2 kişi ise kazadan yara almadan kurtuldu.
