Kayseri'de Organik Ürünler Pazarı Açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan organik ve ekonomik "Doğal Ürünler Bahçesi Pazarı" 26 Temmuz Cumartesi günü açılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı"nda doğal fide ve tohumlardan organik ürünler elde edilerek, tüketicilerin kolay ve ucuz yoldan doğal gıdaya ulaşmasını sağlanırken, diğer taraftan da sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturuluyor.

Üretilen sağlıklı, organik sebze ve meyveleri satın almak isteyen vatandaşlar cumartesi günleri 08.00 ile 18.00 saatleri arasında pazarda alışveriş yapabilirken, diğer günlerde ise doğal ürünler bahçesinde üretim yapan üreticilerden organik ürün satın alabilecekler.

Pazarda, Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAÇEM) üyelerinin yapmış olduğu, salça, tarhana, elma sirkesi, gilaburu sirkesi, erişte, gacer unu, vişne, erik, kayısı ve şeftali marmelatı gibi işlenmiş organik ürünler de satışa sunuluyor.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi tarafından has ata tohumlarının korunması ve yaygınlaştırılması için örneklik tohumların yer aldığı "Tohum Bankası" ve eskiden kullanılan tarım aletlerinin sergilendiği "Tarım Aletleri Alanı", doğal üretim bahçesi içerisinde ziyaretçilerini bekliyor.