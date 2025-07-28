Kayseri\'de Orman Yangınlarına Karşı Denetimler

Kayseri'de jandarma ekipleri, meydana gelebilecek olası yangınlara karşı ormanlık alanları denetliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yahyalı, Sarız, Pınarbaşı, Tomarza, Hacılar ve Develi ilçeleri başta olmak üzere kent genelinde bulunan ormanlık alanlarda meydana gelebilecek yangınları önlemeye yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

Jandarma, gece gündüz devam eden denetimleri, havadan ve karadan yapıyor.

Devriye ve kontrol faaliyetlerinde ise vatandaşlar, orman yangınlarına karşı dikkatli olunması, ateş yakılmaması ve yangına sebebiyet verebilecek davranışlardan kaçınılması konularında uyarılıyor.

Ayrıca, bölgede çobanlık yapanlar da yangın riski taşıyan faaliyetlerden kaçınmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda bilgilendiriliyor.