Kayseri\'de Otomobil Takla Attı ve Alev Aldı: 2 Yaralı

KAYSERİ'de takla atıp, devrildikten sonra alev alan otomobildeki 2 kişi, yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda meydana geldi. M.C. yönetimindeki 38 AY 432 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki Flamingo Parkı'na devrildi. Kazada sürücü M.C. ile yanındaki Y.K. yaralanırken, otomobilde küçük çapta yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürmesinin ardından araçtaki 2 kişi, çıkartıldı. Yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; aracın kontrolden çıkarak kaldırıma çarptığı, ardından da devrilmesi sonucu araçtan duman çıktığı ve kazayı gören bir vatandaşın otomobile doğru koştuğu görüldü.(DHA)