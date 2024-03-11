Kayseri'de son 1 haftada polis ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli suçlara karıştıkları belirlenen 26 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce ise 15 kaçak otomobil motoru, 19 cep telefonu, 205 cep telefonu aksesuarı, 1330 paket sigara ve 10 bin dolar ele geçirildi, gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda da 87,11 gram sentetik uyuşturucu ve 3 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi, yakalanan 65 zanlıdan 16'sı tutuklandı.
Ayrıca, farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 154 kişi de yakalandı.
Düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarda ise 11'i çeşitli suçlardan aranan 83 kişi yakalanarak Kayseri Göç idaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Polis Operasyonu: 26 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
Çin'in kuzeydoğusunda Çin-Rusya sınırında yer alan Suifenhe Limanı, tren yönetimi ve kargo gümrüğünde verimliliğin artması sayesinde Çin-Avrupa yük treni seferlerinde istikrarlı bir artış kaydetti. Suifenhe Limanı, doğu koridorunda hizmet veriyor ve 2018'den bu yana 2.500'den fazla Çin-Avrupa yük treni geçti.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 17 bakanın seçimde görevli olarak İstanbul'a gelmeye başladığına yönelik açıklamalarına cevap verdi. Bakan Kacır, İmamoğlu'nun geçmişteki mitinglerini hatırlatarak, İstanbul'un sorunlarına çözüm getirip getirmediğini sordu ve İstanbul adayına bu konuda soruların yönlendirilmesi gerektiğini belirtti.
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, kentte artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyararak, polis, savcı, asker gibi kişilerin telefonla para talep etmeyeceğini ve bankaya gitmelerini istemeyeceğini belirtti. Vali Çiftçi, ayrıca ramazan ayı nedeniyle dilencilere yönelik önlemlerin artırılacağını ve ihtiyaç sahiplerinin Valilik ve kaymakamlıklara başvurmasını istedi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Anne Şehir Kadın Festivali, Kongre Merkezinde gerçekleşti. Festivalde kadınlar çeşitli etkinliklere katıldı ve keyifli deneyimler yaşadı. Ayrıca alternatif tıp eğitmeni Vuslat Özlem Ersan, doğru nefes alma tekniklerinin öneminden bahsetti.
Iğdır'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi. Valilik desteğiyle gerçekleştirilen etkinlik, millet bahçesinden başladı. Katılımcılar, bisikletleriyle Vali Yolu Caddesi'ni turlayarak tekrar millet bahçesine döndü ve Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü tarafından düzenlenen konsere katıldı. Programa Vali Yardımcısı Ömer Said Karakaş, Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin, gönüllü Ayşe Elban, sporcular ve vatandaşlar da katıldı.
Adıyaman'ın Fırat Nehri kıyısındaki Gümüşkaya köyünde bulunan çok katlı mağaraların tescillenmesi için çalışma başlatıldı. Müze Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki Neolitik, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait kalıntıları inceledi. Hazırlanacak rapor, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Kuruluna sunulacak. Alanın doğa turizmi açısından elverişli olduğu belirtilirken, köy muhtarı yerli ve yabancı turistleri mağaraları görmeye davet etti.
Kahramanmaraş'ta bakkal işleten 90 yaşındaki Zekeriya Çömez, kullandığı 50 yıllık terazinin değerlendiğini ve isteyenlere satmadığını söyledi. Çömez, terazinin daha sağlıklı ve güvenli olduğunu belirtti.
Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde 189 bin 902 seçmenin 714 sandıkta oy kullanacağını açıkladı. Seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için alınan tedbirler doğrultusunda hareket edileceği belirtildi.
Edirne'de iş insanları, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerinin borçlarının ödendiği Osmanlı geleneklerinden 'zimem defteri' geleneğini yaşattı. TÜMKİAD Edirne Şubesi Yönetim Kurulu üyeleri, kentte iki bakkal ve bir fırına giderek veresiye defterindeki borçları kapattı. İş insanları, ihtiyaç sahiplerinin borçlarını ödeyerek veresiye defterlerini aldı. Bu tür girişimlerin toplumda dayanışma ve yardımlaşma kültürünü güçlendirdiği belirtiliyor.
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