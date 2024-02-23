Kayseri'de PYD/YPG Üyesi Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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Kayseri'de PYD/YPG Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Kayseri\'de PYD/YPG Üyesi Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan PYD/YPG üyesi şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Merkez Kocasinan ilçesinde dün PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 yabancı uyruklunun yakalanması amacıyla bir adrese operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatılmıştı.

23.02.2024 13:43  Güncelleme: 13:46
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Kayseri'de jandarma tarafından düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan PYD/ YPG üyesi şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütleriyle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Merkez Kocasinan ilçesinde dün PYD/YPG içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 3 yabancı uyruklunun yakalanması amacıyla bir adrese operasyon düzenlenmişti. Şüphelilerden birinin gözaltına alındığı operasyonda aynı adreste bulunan ve kimlikleri olmayan 4 yabancı uyruklu hakkında da işlem başlatılmıştı.

Kaynak: AA

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