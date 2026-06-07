Kayseri'de Restoran Kavgası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de Restoran Kavgası: 2 Yaralı

Kayseri\'de Restoran Kavgası: 2 Yaralı
07.06.2026 23:30
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Kayseri'de bir restoran sahibine ve çalışanına döner bıçağıyla saldırıldı. Polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de yabancı uyruklu restoran işletmecisi Amra A. (23) ile çalışanı Almuntesar A. (21), kavga ettikleri Hadi E. (18) tarafından döner bıçağı ile yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Restoranın yabancı uyruklu işletmecisi Amra A. ve çalışanı Almuntesar A., iddiaya göre Hadi E. ile tartışmaya başladı. Neden çıktığı henüz bilinmeyen tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Hadi E., yanında bulunan döner bıçağıyla Amra A. ve Almuntesar A.'yı yaralayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Kayseri, Güncel, Yaşam, Polis, Suç, Son Dakika

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