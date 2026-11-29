Kayseri'de rezidans tartışması silahlı kavgaya dönüştü, yaralı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'ndeki rezidanda çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüşerek 1 kişinin yaralanmasına yol açtı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, olaya karışan bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.
Kayseri'de bir rezidansta meydana gelen silahlı kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mersin Sokak'taki bir rezidansta O.G. (19) ile
M.Y. (18) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Bir süre sonra kavgaya dönüşen olayda M.Y., O.G.'yi silahla yaraladı.
Yaralı halde olay yerinden uzaklaşan O.G.'yi gören vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi.
O.G., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, M.Y. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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