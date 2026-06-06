KAYSERİ'de etkisini gösteren sağanak nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini ise su bastı.
Meteoroloji'nin uyardığı Kayseri'de sağanak etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar göle dönerken, bazı iş yerlerini su bastı. Yetkililer, su baskınlarının yaşandığı bölgelerde çalışma başlattı.
Son Dakika › Güncel › Kayseri'de Sağanak Yağış Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
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