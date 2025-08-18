Kayseri\'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de şap hastalığına karşı aşılama oranının yüzde 70'e ulaştığını bildirdi.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla ilgili KTB, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler koordineli çalışma yürüttü.

Kentte hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85'lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Hedefin ay sonuna kadar yakalanması halinde hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de aşılama oranının bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirtti.

Aşılamayı engelleyen yanlış bilgilere karşı üreticileri uyaran Bağlamış, "'Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur.' gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.