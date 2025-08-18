Kayseri'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70 - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kayseri'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70

Kayseri\'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70
18.08.2025 15:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de şap hastalığına karşı aşılama oranı yüzde 70'e ulaştı, hedef yüzde 85.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de şap hastalığına karşı aşılama oranının yüzde 70'e ulaştığını bildirdi.

KTB'den yapılan açıklamaya göre, şap hastalığıyla ilgili KTB, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile üreticiler koordineli çalışma yürüttü.

Kentte hayvan pazarlarının yeniden açılması için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 85'lik aşılama hedefine ulaşmak amacıyla çalışmalar sürüyor.

Hedefin ay sonuna kadar yakalanması halinde hayvan pazarlarının yeniden faaliyete geçmesi planlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTB Başkanı Recep Bağlamış, Kayseri'de aşılama oranının bugün itibarıyla yüzde 70 seviyesine ulaştığını belirtti.

Aşılamayı engelleyen yanlış bilgilere karşı üreticileri uyaran Bağlamış, "'Aşı yaparsanız hayvanlarınız şap olur.' gibi söylemler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yanlış yönlendirmeler hem süreci aksatmakta hem de hayvan sağlığını tehlikeye atmaktadır. Hayvanlarınızın sağlığı, hem sizin hem de tüm bölge için büyük önem taşıyor. Aşılama, şap hastalığına karşı korunmanın en güvenli ve etkili yoludur. Lütfen hayvanlarınızı aşılatmaktan çekinmeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, kayseri, Sağlık, Güncel, Tarım, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70 - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı
Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı Koşarak kafenin birinci katından atlayan kadın ağır yaralandı
Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın Donald Trump: Rusya konusunda büyük gelişmeler var, takipte kalın
Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı Berke Özer, Lille kariyerine tatsız başladı
İstanbul’da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı İstanbul'da otluk alanda çıkan yangın inşaata sıçradı
Tümer Metin’den Talisca ile ilgili büyük iddia Tümer Metin'den Talisca ile ilgili büyük iddia
Galatasaray anlaştı Singo, Türkiye’ye geliyor Galatasaray anlaştı! Singo, Türkiye'ye geliyor
Gaziantep’te feci kaza 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var Gaziantep'te feci kaza! 3 kişi hayatını kaybetti, 3 yaralı var

14:09
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
İş bırakan memurlar Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın önünde resti çekti: Alnını karışlarım
14:10
Memurlar sokağa indi Çalışma Bakanlığı’nın önüne ekmek bıraktılar
Memurlar sokağa indi! Çalışma Bakanlığı'nın önüne ekmek bıraktılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 15:46:23. #7.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de Şap Aşılama Oranı Yüzde 70 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.