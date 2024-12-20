Kayseri'de Sigara Kaçakçılığı Operasyonu

Kayseri'de düzenlenen sigara kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, 200 bin makaron ve 120 kilogram tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.T'nin (21) emniyetteki işlemleri sürüyor.
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