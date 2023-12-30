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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve T.O. ve A.O. isimli kişiler tabanca ve bıçakla yaralandı. Yaralılardan T.O. hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kayseri\'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
30.12.2023 - 11:46,
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.O. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralandı.

Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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Kocasinan, Kayseri, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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