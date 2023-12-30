Kayseri\'de silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Cırgalan Mahallesi'ndeki Büyükşehir Belediyesi Hal Kompleksi'nde karşılaşan ve aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine T.O. ve A.O. tabanca ve bıçakla yaralandı.

Olayın ardından bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan T.O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliler N.T, S.C.T. ve K.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.