Kayseri'de silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay hapis cezası olan firari yakalandı

Kayseri'de silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay hapis cezası olan firari yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kayseri'de silahlı yağma suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekiplerce, hakkında "silahlı yağma" suçundan 36 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K. (40) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA
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