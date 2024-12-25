Kayseri'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu - Son Dakika
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Kayseri'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu

Kayseri\'de Sokak Hayvanları Rehabilitasyonu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanlar için bakım, tedavi ve sahiplendirme hizmetleri sunuyor.

25.12.2024 16:20
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde, sahipsiz hayvanların yaşam koşullarını iyileştirmek için tedavi, rehabilitasyon ve kısırlaştırma hizmetleri yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, şehir genelinde sahipsiz hayvanlar için barınma evleri kuran Büyükşehir Belediyesi, bu alanlarda hayvanların bakımını üstlenerek yaşam şartlarını iyileştirip, sahiplendirilme süreçlerine de destek veriyor.

Molu Mahallesi'nde bulunan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nin 800 hayvanı misafir ettiğini dile getiren Tesis Sorumlusu Fatih Gencel, günlük ve mevsimsel olarak hizmetlerin gerçekleştirildiğini ve bu hizmetler arasında tedavi, aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yer aldığını dile getirdi.

Gencel, sokak hayvanlarının rutin olarak günlük temizliklerinin ve yemlemelerinin yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sokakta yaralı halde bulunan köpekler, kediler ve tüm sahipsiz hayvanlara hizmet vermekteyiz, bunların cerrahi hizmet ve müdahalelerini gerçekleştirmekteyiz. Ayrıca 13.00 ile 15.00 saatleri arası ziyaret ve sahiplendirme saatlerimiz."

Ayrıca, Beştepeler'de faaliyet gösteren kedi barınma evi ile sahipsiz kedilerinin barınma ve yiyecek ihtiyaçları karşılanıyor.

Geçici Kedi Bakım Evi Tesis Sorumlusu Nuh Kocakaya da 500 metrekare alana sahip tesisin 300 kedi kapasiteli olduğunu belirterek, "Şu anda 130 civarında kedimiz mevcut. 16 ilçe belediye ekipleri ve vatandaşlar tarafından getirilen yaralı, hasta ve bakıma muhtaç kediler rehabilite edildikten sonra sahiplendirilir ya da doğaya gönderilir. Sahiplenme günlerimiz haftanın 7 günü saat 13.00 ile 15.00 arası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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