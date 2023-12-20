Kayseri\'de tarım makineleri satan iş yerinde yangın çıktı

11:58 •
MSB'den Tuzla Piyade Okulu'ndaki Atatürk rozeti tartışmasına ilişkin açıklama: Olaya sebebiyet veren personel görevden uzaklaştırıldı•
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Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi 6003'üncü Cadde'de, tarım makineleri satan bir iş yerinde, saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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