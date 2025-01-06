Kayseri\'de Terör Operasyonları: 10 Gözaltı

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Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, bu kapsamda son bir haftada FETÖ ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik düzenlediği operasyonlarda 10 zanlıyı yakaladı.